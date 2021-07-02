Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Toni Kroos Almanya Milli Takımı'na veda etti
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Alman futbolunun önemli isimlerinden Toni Kroos, milli takımı bıraktığını açıkladı.
Milli formayı ilk kez 2010 yılında giyen 31 yaşındaki futbolcu, o dönem Almanya ile dünya 3'üncülüğü yaşamıştı.
11 yıllık milli takım kariyerinde 106 kez sahaya çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 2014 yılında Dünya Kupası'nı kaldırmıştı.
Toni Kroos, mili formayla 17 kez fileleri sarsmayı başarmıştı.
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