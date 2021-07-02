Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanan çeyrek final mücadelesinde İsviçre ile İspanya karşılaştı.

8. dakikada İspanya Jordi Alba'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan korner sonrasında Alba, ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşu yaptı, savunmada Zakaria'ya çarpan top yön değiştirip ağlarla buluştu. 0-1.

GOOLL | Köşe vuruşundan gelen topta Alba'nın vuruşu İsviçre savunmasına çarpıp ağlarla buluştu. Şimdi skor 1-0 #SUI #ESP #EURO2020 pic.twitter.com/HTerCJoCN6 — TRT Spor (@trtspor) July 2, 2021

68. dakikada İsviçre Xherdan Shaqiri'nin attığı golle İspanya karşısında 1-1 lik beraberliği yakaladı. İspanya savunmasında Laporte ve Pau Torres arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası Freuler topu kaptı ve Shaqiri'ye kazandırdı, Shaqiri de ceza sahası içinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

KIRMIZI KART - İsviçre'de Freuler, Moreno'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Kırmızı kart!



Remo Freuler, yaptığı sert faul sonrası İsviçre’yi on kişi bıraktı.



İsviçre 1 - 1 İspanya#EURO2020#SUI - #ESP pic.twitter.com/SBqlWSU16r — TRT 1 (@trt1) July 2, 2021

Müsabakanın normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi. İsviçre'de Gavranovic atışı gole çevirdi, Schar, Akanji ve Vargas penaltıları kaçırdı.

İspanya'da Olmo, Moreno ve Oyarzabal penaltılarda gol sevinci yaşadı, Busquets ve Rodri ise fileleri havalandıramadı.

Müthiş çekişmeye sahne olan penaltı vuruşları sonucu İspanya yarı finalde!



İşte o anlar: pic.twitter.com/JCoZqv0pyz — TRT Spor (@trtspor) July 2, 2021

Penaltı atışlarında İsviçre'ye 3-1 üstünlük kuran İspanya, yarı finale kaldı.

İspanya, yarı finalde Belçika-İtalya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz Salı günü karşılaşacak.