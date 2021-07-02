Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ben Ouanes, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Tunus 1. lig ekiplerinden Es Sahel'den transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, sol bekte görev yapıyor.