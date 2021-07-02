Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa'dan savunmaya Tunuslu futbolcu
Kasımpaşa, Tunuslu savunma oyuncusu Mortadha Ben Ouanes'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ben Ouanes, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Tunus 1. lig ekiplerinden Es Sahel'den transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, sol bekte görev yapıyor.
Transfer— KASIMPAŞA (@kasimpasa) July 2, 2021
Tunus 1. lig ekiplerinden Es Sahel takımının 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Mortadha Ben Ouanes, Kasımpaşamızda!
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Etiketler: Transfer Haberleri Kasımpaşa
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