Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir ile Giuliano'nun yolları ayrıldı
Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Giuliano ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kısa sürede ailemizin önemli bir parçası olan Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Teşekkürler @giulianovp.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 2, 2021
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Etiketler: Transfer Haberleri Medipol Başakşehir
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