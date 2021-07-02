Fenerbahçe, transferler öncesi maddi anlamda elini güçlendirmek için bazı oyuncularla yollarını ayırmayı amaçlıyor.

Sözleşmeleri biten Cisse ve Harun Tekin ile vedalaşıldı. Gökhan Gönül'le ilgili karar ise henüz netleşmedi.

Michael Frey bonservisiyle birlikte Belçika'nın Royal Antwerp takımına transfer oldu.

Perotti’nin, İtalya'nın Genoa takımına transfer olma ihtimali yüksek gözüküyor. Allahyar’ın bonservisinin ise kiralık olarak formasını giydiği Zorya Luhansk tarafından alınması bekleniyor.

Tisserand, Lemos, Novak, Sadık, Samatta, Berke, Zanka, Zajc, Thiam ve Ademi’nin yanı sıra bazı genç futbolcularla ilgili çeşitli seçenekler üzerinde duruluyor.

Bu futbolculardan bir kısmının bonservissiz veya düşük bonservisle gönderilmesi, bazılarının da kiralanması gündemde. Bu konuda son karar için yeni teknik direktör beklenecek.

Bu sezon takımın iskeletini Altay, Szalai, Ozan, İrfan ve Mesut'un oluşturması bekleniyor. Serdar, Caulker, Nazım, Pelkas, Mert Hakan, Osayi Samuel ve Valencia’nın da kadroda yer bulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yıllık yüksek maaşları nedeniyle kadrodaki gelecekleri belli olmayan Gustavo ve Sosa'dan da katkı sağlanmaya çalışılacak.