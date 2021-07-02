İmza töreninin ardından, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Serdar Gürler, Konya'da olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

"Burada bana gösterilen ilgi çok güzeldi. Sanki hep buradaymışım gibi hissettim. Konyaspor için elimden geldiği kadar terimin son damlasına kadar savaşacağıma söz verebilirim."

“Terimin son damlasına kadar savaşacağıma söz verebilirim”



https://t.co/wRINsXI24W pic.twitter.com/Twmjz8e11R — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) July 2, 2021

Gürler, daha önceki sezonlarda da Konyaspor'a transferinin gündeme geldiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Gürler, taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

"Bildiğiniz gibi stadyumlara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabilecek. Taraftarla buluşacağım için heyecanlıyım. Çünkü Konya stadyumunun yüzde 50'si yirmi bir bin seyirci yapar. Çok büyük ve her kulüpte olmayan bir rakam."