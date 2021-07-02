Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Covid-19 testi zorunlu olacak
Türkiye Güreş Federasyonu, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hem sporcu hem de görevlilerden koronavirüs salgını önlemleri kapsamında PCR testi ibrazı isteneceğini duyurdu.
Türkiye Güreş Federasyonu, açıklamasında, "Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev alacak hakem, cazgır, görevli ve sporcuların, son 48 saat içerisinde yapılmış Covid-19 PCR testlerini ibraz etmeleri zorunludur. Aksi takdirde müsabakalara alınmayacaklardır." denildi.
Öte yandan, Kırkpınar'a sporcular 2021 Temmuz vizeli lisanslarıyla katılmak zorunda olacak.
Geçen yıl salgın nedeniyle düzenlenemeyen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 9-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Etiketler: Koronavirüs
Son Haberler
- 14:53
- 14:40
- 14:45
- 14:10
- 14:59
Sıradaki Haber
Anadolu Efes şampiyonluk kadrosunu koruyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz