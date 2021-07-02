Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 11:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Sivasspor Isaac Cofie ile sözleşme yeniledi
Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sezon sonu sona eren futbolcusu Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
2019-2020 sezonunda İspanya'nın Sporting Gijon takımından transfer edilen Cofie, geçen sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 32 maça çıktı.
1 asist yapan 29 yaşındaki ön libero, 6 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 20 defa ilk 11’de görev alan Cofie, bin 890 dakika sahada kaldı.
Demir Grup Sivasspor'umuz, sözleşmesi sezon sonu sona eren futbolcumuz Isaac Cofie ile yıllık yeni sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/NiwNAfVdaP— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) July 2, 2021
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