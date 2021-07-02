2019-2020 sezonunda İspanya'nın Sporting Gijon takımından transfer edilen Cofie, geçen sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 32 maça çıktı.

1 asist yapan 29 yaşındaki ön libero, 6 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 20 defa ilk 11’de görev alan Cofie, bin 890 dakika sahada kaldı.