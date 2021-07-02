5 Temmuz'da topbaşı yapacak Beşiktaş'ta, iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha yola devam etme konusunda el sıkıştı.

8 sezondur Beşiktaş’ta forma giyen Atiba, kariyerini 1 sene daha sürdürecek. Yönetim, futbolu bıraktıktan sonra teknik ekibe girmek isterse deneyimli isme kolaylık sağlayacak.

Gökhan Töre ile de devam etmeyi planlayan yönetim, oyuncunun temsilcisiyle görüşüyor. Bu transferin de önümüzdeki günlerde olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Ayrıca Kanadalı golcü Cyle Larin ile de sözleşme uzatmak isteyen siyah beyazlılar, ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti. Yönetim, Temmuz ayının sonlarında milli takımdan dönecek Larin ile yeniden masaya oturarak anlaşmayı amaçlıyor.

Forvete 3 aday

Dış transferde de önceliğini hücum bölgesine veren Beşiktaş, santrfor adaylarıyla temaslarını sürdürüyor.

Diego Costa, Aleksandar Mitrovic, Edin Dzeko gibi isimleri listesinde bulunduran yönetim, mali yapısını zorlamadan fayda sağlayacak bir isme imza attırmanın peşinde.

Adaylar arasında Diego Costa ön plana çıktı. Ancak Brezilya asıllı İspanyol futbolcuya, Benfica da talip oldu.

32 yaşındaki oyuncunun, Portekiz ekibinin teklifini değerlendirmeye yakın olduğu gelen haberler arasında. Siyah beyazlılar, Diego Costa’nın başka bir takıma imza atması durumunda diğer isimlerle görüşmelerini yoğunlaştıracak.