Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bruno Alves kariyerini Portekiz'de sürdürecek
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli defans oyuncusu Bruno Alves, ülkesinin 1. lig ekiplerinden Famalicao ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki oyuncuyla varılan anlaşmanın ardından iki yıllık sözleşmeye imza attı.
İmza töreninde duygularını dile getiren Bruno Alves, profesyonel eski futbolcu babası Washington Geraldo Dias Alves'in 1984-85 sezonunda Famalicao kulübünde oynadığını hatırlatarak, "Babamın formasını giydiği bir kulübü temsil etmek harika. İnsanların bana inandığını biliyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Rusya temsilcisi Zenit'ten 2013 yılında 5.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Bruno Alves, sarı lacivertli ekipte üç sezonda 101 maçta görev almıştı.
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