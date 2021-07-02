Galatasaray, sağ beke takviye yapacak. Linnes ve Şener'le yolların ayrılmasıyla birlikte Omar Elabdellou’in sağlık durumu sonrası bu bölgede forma giyecek sadece Yedlin kaldı.

Sezona geniş kadro ile girmek isteyen Fatih Terim, sağ beke transfer yapılmasını istedi.

Jens Stryger Larsen listeye eklendi

Sağ bekte oynayabilen Kaan Ayhan için görüşmeler sürerken, sarı kırmızılıların gündemine yeni bir isim daha girdi. Galatasaray, Udinese forması giyen Jens Stryger Larsen’i transfer listesine aldı.

İtalya kulübü bu transfer için 4 milyon euro bonservis, futbolcu ise yıllık 1 milyon euro maaş talep etti. Sarı kırmızılı taraf, bu transferi 2,5-3 milyon euro bandına indirerek bitirmek istiyor.

Jens Stryger, Danimarka Milli Takımı'yla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösteriyor. 4 maçta 150 dakika sahada kalan 30 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar yüzde 76'lık başarılı pas oranıyla mücadele etti.

İsmil Çokçalış alternatifler arasında

Galatasaray, Bursaspor'un genç sağ beki İsmail Çokçalış'la da ilgileniyor. Futbolcu izleme ekibinin tavsiyesi ile geçtiğimiz sezondan bu yana takip listesinde olan genç futbolcu da alternatifler arasında yer alıyor.

Borçsuzluk kağıdı UEFA'ya gönderildi

Diğer yandan Galatasaray'da, transferin önünde engel kalmadı. Yönetim, geçmiş döneme ait ödemeleri yaparak borçsuzluk kağıdını UEFA'ya gönderdi.

Bu gelişme ile anlaşma noktasına gelen isimlerle önümüzdeki haftadan itibaren imzaların atılması bekleniyor.

Teknik direktör Fatih Terim, Arda Turan ve takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Emre Akbaba'nın yeni sözleşmeleri de açıklanacak.