Anadolu Efes şampiyonluk kadrosunu koruyor
Anadolu Efes, şampiyon kadrosunu koruyor. Lacivert beyazlılar, Fransız skorer Rodrig Bobua'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Anadolu Efes, iç transferde imzaları peş peşe açıklıyor. Lacivert beyazlılar, Fransız skorer Rodrig Bobua'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.
33 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kontratı bulunuyordu. Yeni sözleşmeyle birlikte Bobua 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes forması giyecek.
Geçen sezon Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde 38 maça çıkan Fransız oyuncu, 10,6 sayı ortalaması tutturdu.
Skorer isim, Fenerbahçe Beko'yu 3-0 ile geçtikleri ING Basketbol Ligi final serisinin de en değerli oyuncusu seçildi.
3 sezondur Anadolu Efes forması giyen Bobua, takımıyla 1 Avrupa Ligi, 2 ING Süper Ligi ve 1 Cumhurbaşkanlığı kupası kaldırdı. NBA tecrübesi de bulunan tecrübeli oyuncu, 2011 yılında Dallas ile şampiyonluk yaşamıştı.
— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 2, 2021
2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Rodrigue Beaubois ile olan sözleşmemizi 1 yıl daha uzattık!
Böylece, nam-ı diğer Babuş ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar birlikteyiz! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/eAccBf1Lbv