Anadolu Efes, iç transferde imzaları peş peşe açıklıyor. Lacivert beyazlılar, Fransız skorer Rodrig Bobua'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.

33 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kontratı bulunuyordu. Yeni sözleşmeyle birlikte Bobua 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes forması giyecek.

Geçen sezon Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde 38 maça çıkan Fransız oyuncu, 10,6 sayı ortalaması tutturdu.

Skorer isim, Fenerbahçe Beko'yu 3-0 ile geçtikleri ING Basketbol Ligi final serisinin de en değerli oyuncusu seçildi.

3 sezondur Anadolu Efes forması giyen Bobua, takımıyla 1 Avrupa Ligi, 2 ING Süper Ligi ve 1 Cumhurbaşkanlığı kupası kaldırdı. NBA tecrübesi de bulunan tecrübeli oyuncu, 2011 yılında Dallas ile şampiyonluk yaşamıştı.