Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanan çeyrek final mücadelesinde Belçika ile İtalya karşılaştı.

31. dakikada İtalya, Nicolo Barella'nın golü ile maçta öne geçti. Verratti'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Barella, sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1

44. dakikada İtalya, Lorenzo Insigne'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Insgne, harika bir plase vuruş ile topu ağlarla buluşturdu. 0-2.

PENALTI - 45+1. dakikada Belçika'da Doku sol kanattan ceza sahasına girdi ve Di Lorenzo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Lukaku, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi 1-2.

Mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.

İki takım arasındaki yarı final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.