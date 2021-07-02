Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hipodromlar yarışseverlere kapılarını yeniden açıyor
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), koronavirüs salgını nedeniyle bir yılı aşkın süredir seyircisiz yapılan at yarışlarına yeniden yarışseverlerin alınacağını duyurdu.
Açıklamada, hipodromlara 12 Mart 2020 tarihinden beri izleyici alınmadığı hatırlatıldı.
"Değerli yarışseverlerimizi, İçişleri Bakanlığınca 27 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan genelge ile ilan edilen Kademeli Normalleşme Sürecinin 3. Etabı kapsamında belirtilen önlemlerin alınması koşuluyla, hipodromlarımızda azami yüzde 50 kapasiteyle yeniden misafir edebileceğimizi duyurmaktan mutluluk duyarız."
Son Haberler
- 17:55
- 17:38
- 17:21
- 17:12
- 17:32
Sıradaki Haber
Abdullah Avcı: Şampiyon olabilmek için çalışacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz