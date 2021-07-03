Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Salih Dursun Fatih Karagümrük'te
Fatih Karagümrük, savunma oyuncusu Salih Dursun'u kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, savunmada görev yapan 29 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandı.
Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan Salih Dursun, kariyerinde Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor formalarını giydi.
Salih Dursun Karagümrük'te.— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 3, 2021
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen 29 yaşındaki Salih Dursun ile sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/OYP4ObZlNA
Etiketler: Transfer Haberleri Fatih Karagümrük
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