Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, savunmada görev yapan 29 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandı.

Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan Salih Dursun, kariyerinde Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor formalarını giydi.