Son çeyrek final karşılaşmasında Ukrayna ile İngiltere, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

4. dakikada İngiltere, Harry Kane'in golü ile maçta öne geçti. Sterling'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kane, vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı İngiltere'nin 1-0 'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

46. dakikada İngiltere, Harry Maguire'ın golü ile maçta farkı ikiye çıktı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Shaw ortayı yaptı, ceza sahası içinde Maguire kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-2.

GOL! Luke Shaw'dan harika orta Harry Maguire kafayla topu ağlara gönderdi! İngiltere ikinci yarıya da golle başladı... #EURO2020 #UKR #ENG pic.twitter.com/SFWFJBaFsm — TRT Spor (@trtspor) July 3, 2021

50. dakikada İngiltere, Harry Kane'in golü ile farkı üçe çıkardı. Shaw sol kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Kane kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 0-3

63. dakikada İngiltere, Jordan Henderson'ın golü ile farkı dörde çıkardı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Mount ortaladı, ceza sahası içinde Henderson kafayı vurdu, top ağlara gitti. 0-4

Karşılaşmada başka gol olmayınca İngiltere, sahadan 4-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

İngiltere, yarı final mücadelesinde Danimarka ile 7 Temmuz Çarşamba günü, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Jordan Henderson'ın milli takımdaki ilk golü

Öte yandan karşılaşmada İngiltere'nin dördüncü golünü kaydeden Jordan Henderson, milli takım formasıyla ilk gol sevincini Ukrayna karşısında yaşadı.

İngiltere formasını 62. kez giyen 31 yaşındaki oyuncu, EURO 2020'de gruptaki Çekya maçında 45, Almanya maçında ise 2 dakika süre almıştı.

İtalya'nın başarısına ortak oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın grup aşaması, son 16 turu ve çeyrek final maçlarını gol yemeden tamamlayan İngiltere, İtalya'ya ait büyük turnuvalarda üst üste 5 maçta gol yememe rekoruna ortak oldu.

İtalya, ev sahipliği yaptığı ve üçüncü olarak bitirdiği 1990 Dünya Kupası'nda art arda beş maçta kalesini gole kapamıştı.

İngiliz taraftarlar tribünden destek verdi

Koronavirüs vakalarının arttığı İngiltere'den taraftarların maça gelme ihtimaline karşı İtalyan hükümeti ek tedbirler alırken, yaklaşık 2 bin İngiliz futbolsever Ukrayna karşısında takımlarına tribünden destek verdi.

Covid-19'un "Delta varyantı"nın İngiltere'de vaka sayılarını artırması nedeniyle İtalya Sağlık Bakanlığı, 18 Haziran'da 5 günlük karantina ve üstüne test yapma zorunluluğu getirmişti.

Ukrayna-İngiltere maçı için Roma'ya gelecek taraftarların bu tedbirlere uymama ihtimaline karşı maça bir gün kala ek tedbirleri devreye sokan İtalyan makamları, Roma Olimpiyat Stadı çevresinde turnikelerden önceki kritik yerlere polisin kontrol noktaları oluşturacağını ve özellikle İngiltere'den geldiği tespit edilen taraftarların 5 günlük karantinaya uyup uymadığının denetleneceğini duyurmuştu.

Bu arada, karşılaşma öncesi İngiliz oyuncular ırkçılığa karşı kampanya için diz çökerken, bunu görmeyen Ukraynalı oyuncuların başlama vuruşu yapması tribünlerde tepkiye neden oldu.