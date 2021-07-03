Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Çekya ile Danimarka karşılaştı.

5. dakikada Danimarka Thomas Delaney'in attığı golle Çekya karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde Stryger ortayı yaptı, ceza sahası içinde Delaney kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

42. dakikada Danimarka Kasper Dolberg'in attığı golle Çekya karşısında skoru 2-0 yaptı. Maehle sol kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Dolberg dokunuşu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 0-2.

İlk yarı Danimarka'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

42. dakikada Çekya Patrik Schick'in attığı gol ile Danimarka karşısnda farkı bire indirdi. Coufal sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Schick tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2.

Gol sayısını 5'e çıkaran Schick, Çekya'nın bir Avrupa Şampiyonası'nda en fazla gol atan futbolcusu unvanını elinde tutan Milan Baros'u yakaladı.

Kalan bölümde skora korumasını bilen Danimarka, son dört takım arasına adını yazdırdı.

Danimarka, yarı finalde Ukrayna-İngiltere eşleşmesinin galibiyle 7 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak.