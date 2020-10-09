Milli takım Avrupa ikincisi
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Rusya’ya 3-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.
Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, final maçında Rusya ile kozlarını paylaştı.
SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan milli takım, ilk seti 25-20 önde bitirdi. Rusya, etkili servisler kullandığı ikinci seti 25-16, üçüncü seti 25-12 aldı.
Ay-yıldızlılar, dördüncü sette daha az hata yaparak başabaş bir oyun sergilese de son bölümde etkili olan Rusya, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
1. Grup'ta 5'te 5 yaparak çıktığı yarı finalde Sırbistan'ı eleyen milliler, finalde Rusya'ya kaybederek şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.
Avrupa'nın Rüya Takımı'na en çok oyuncu Türkiye'den seçiliyor!— TRT SPOR2 (@trtspor2) October 9, 2020
En iyi smaçör: Melisa Bükmen
En iyi pasör: Özge Arslanalp
En iyi pasör çaprazı: Pelin Eroktay pic.twitter.com/d09pI0HVMs
Büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonası’nı gümüş madalya ile tamamlayan Millilerimizde, Pelin Eroktay 17, Melisa Bükmen 16, Deniz Nazlıcan ile Aleyna 6’şar, Özlem ile Dalia 4’er ve Özge 1 sayıyla oynadı.
Gözlerinizden yaşlar akmasın...— TRT SPOR2 (@trtspor2) October 9, 2020
Siz bizim gururumuzsunuz. pic.twitter.com/6es7XTaCZt
Hakemler: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Veronica Mioara Papadopol (İtalya)
Salon: SC Verde
Türkiye: Özge Arslanalp, Ege Melisa Bükmen, Deniz Nazlıcan Zengin, Pelin Eroktay, Özlem Şahin, Dalia Wilson (Yasemin Narlıoğlu, Aleyna Göçmen, Dilay Özdemir, Beren Yeşilırmak, Miray Gözübüyük)
Rusya: Kobzar, Zamanskaia, Suvorova, Popova, Fedorovtseva, Zhabrova (Demidova, Artiukhina, Sabitova, Dumrauf, Khabibrakhmanova)
Setler: 25-20, 16-25, 12-25, 23-25
Süre: 97 dakika (26,21,23,27)
1. set sonucu: Türkiye 25-20 Rusya
Devam kızlar!— TRT SPOR2 (@trtspor2) October 9, 2020
Çok iyi başladığımız seti, çok iyi bitiriyoruz. 25-20! pic.twitter.com/70nP3EVrQQ
2. set sonucu: Türkiye 16-25 Rusya
Setlere eşitlik geldi.— TRT SPOR2 (@trtspor2) October 9, 2020
Türkiye 1 - 1 Rusya pic.twitter.com/bb25iA8ApP
3. set sonucu: Türkiye 12-25 Rusya
Rusya öne geçiyor. 2-1. pic.twitter.com/fsnCb3TjWP— TRT SPOR2 (@trtspor2) October 9, 2020
4. set sonucu: Türkiye 23-25 Rusya
Teşekkürler kızlar!— TRT SPOR2 (@trtspor2) October 9, 2020
Namağlup geldiğimiz U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Rusya’ya 3-1 mağlup oluyoruz.
Avrupa ikincisiyiz. pic.twitter.com/h4ob14iFoH