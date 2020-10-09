Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, final maçında Rusya ile kozlarını paylaştı.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan milli takım, ilk seti 25-20 önde bitirdi. Rusya, etkili servisler kullandığı ikinci seti 25-16, üçüncü seti 25-12 aldı.

Ay-yıldızlılar, dördüncü sette daha az hata yaparak başabaş bir oyun sergilese de son bölümde etkili olan Rusya, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

1. Grup'ta 5'te 5 yaparak çıktığı yarı finalde Sırbistan'ı eleyen milliler, finalde Rusya'ya kaybederek şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Avrupa'nın Rüya Takımı'na en çok oyuncu Türkiye'den seçiliyor!



En iyi smaçör: Melisa Bükmen

En iyi pasör: Özge Arslanalp

En iyi pasör çaprazı: Pelin Eroktay pic.twitter.com/d09pI0HVMs — TRT SPOR2 (@trtspor2) October 9, 2020

Büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonası’nı gümüş madalya ile tamamlayan Millilerimizde, Pelin Eroktay 17, Melisa Bükmen 16, Deniz Nazlıcan ile Aleyna 6’şar, Özlem ile Dalia 4’er ve Özge 1 sayıyla oynadı.

Gözlerinizden yaşlar akmasın...

Siz bizim gururumuzsunuz. pic.twitter.com/6es7XTaCZt — TRT SPOR2 (@trtspor2) October 9, 2020

Hakemler: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Veronica Mioara Papadopol (İtalya)

Salon: SC Verde

Türkiye: Özge Arslanalp, Ege Melisa Bükmen, Deniz Nazlıcan Zengin, Pelin Eroktay, Özlem Şahin, Dalia Wilson (Yasemin Narlıoğlu, Aleyna Göçmen, Dilay Özdemir, Beren Yeşilırmak, Miray Gözübüyük)

Rusya: Kobzar, Zamanskaia, Suvorova, Popova, Fedorovtseva, Zhabrova (Demidova, Artiukhina, Sabitova, Dumrauf, Khabibrakhmanova)

Setler: 25-20, 16-25, 12-25, 23-25

Süre: 97 dakika (26,21,23,27)

1. set sonucu: Türkiye 25-20 Rusya

Devam kızlar!



Çok iyi başladığımız seti, çok iyi bitiriyoruz. 25-20! pic.twitter.com/70nP3EVrQQ — TRT SPOR2 (@trtspor2) October 9, 2020

2. set sonucu: Türkiye 16-25 Rusya

Setlere eşitlik geldi.



Türkiye 1 - 1 Rusya pic.twitter.com/bb25iA8ApP — TRT SPOR2 (@trtspor2) October 9, 2020

3. set sonucu: Türkiye 12-25 Rusya

4. set sonucu: Türkiye 23-25 Rusya

Teşekkürler kızlar!



Namağlup geldiğimiz U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Rusya’ya 3-1 mağlup oluyoruz.



Avrupa ikincisiyiz. pic.twitter.com/h4ob14iFoH — TRT SPOR2 (@trtspor2) October 9, 2020



