"Korkularımı yenmek için sınırlarımı zorladım, çünkü hayatı böyle seviyorum." Bu sözler Ultra maraton sporcusu Fernanda Maciel'e ait. Fernanda, bu mottosu sayesinde dünya üzerinde kırılması güç bir rekora imza attı.

Brezilyalı ultra maraton sporcusu aynı gün içinde Alpler'de bulunan 2 farklı dağa tırmandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Fernanda ilk olarak İtalya'da bulunan 4 bin 61 metrelik Gran Paradiso'ya gözünü dikti. Brezilyalı sporcu sadece 2 saat 40 dakikada dağın zirvesine çıktı ve Gran Paradiso'nun zirvesine en hızlı ulaşan kadın olarak kayıtlara geçti.

Fernanda Maciel ardından onun için büyük anlam taşıyan 4 bin 478 metre yüksekliğindeki Matterhorn dağına yöneldi. 30 yaşındaki sporcu, 3 yıl önce bu dağa tırmanış yaparken ev arkadaşını kaybetmişti.

Fernanda, İsviçre'deki Matterhorn'a da çıkarak hem geçmişteki korkularını yendi hem de yeni bir rekorun sahibi oldu.

[Fotoğraf: Reuters]