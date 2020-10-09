Milli maçlar için lige verilen aradan sonraki haftayı da bay geçecek Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, bu süreyi iyi değerlendirmek istiyor.

Takımını fiziksel ve taktik açıdan adeta yeniden kampa sokan deneyimli teknik adam, oyuncularının fiziksel verilerine göre çalışma programı hazırlıyor.

Hemen her gün çift antrenman yaptırarak üst üste gelecek zorlu karşılaşmalara oyuncularını hazırlamak isteyen Sergen Yalçın, 6 resmi maçta alınan 1 galibiyeti unutturmanın peşinde.

Özellikle yeni transferler Ghezzal, Rosier ve Aboubakar’ın takımla fiziksel olarak aynı noktaya gelmesini amaçlayan Beşiktaş teknik heyeti, bu süreçte en az 1 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Siyah beyazlıların hedefi, hazırlık karşılaşmalarıyla futbolcuların maç kondisyonunu arttırmak.

Öte yandan sağlık heyeti, Kevin N’Koudou’nun da bu süreçte sakatlıktan tamamen kurtulması için yoğun çaba harcıyor.

Fransız oyuncunun, yakın zamanda takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.