Ghezzal, kulübün YouTube hesabına yaptığı açıklamada, transferi öncesi hafif bir sakatlık sorunu yaşadığını belirterek, "Bu milli ara bana iyi geldi. Leicester City'den kalma ufak bir problemim vardı, o da geçti. Bu süreyi ilaç gibi değerlendiriyorum. Arayı iyi çalışarak geçirmek istiyorum." dedi.

Beşiktaş'a transfer olmanın da mutluluğunu yaşadığını kaydeden Ghezzal, "Daha önce burada oynayan arkadaşlarımdan da fikirler aldım. Burada olmak güzel. Ben de en kısa sürede takım arkadaşlarıma destek vereceğim." diye konuştu.

Olympique Lyon formasıyla 2016-2017'de UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş'a karşı forma giyen Ghezzal, taraftarlar konusunda ise "Atmosfer beni çok etkilemişti. O an yaşadığım duygu yoğunluğu, taraftarların desteği benim buraya gelmem konusunda karar vermemde etkili oldu. Umarım bir an önce tekrar taraftarlar stada döner ve onlardan gereken desteği alırız." ifadelerini kullandı.