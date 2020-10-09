Kasapoğlu, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci sırayı alan milli takım için bir kutlama mesajı yayınladı.

Ay-yıldızlı ekibi Avrupa ikinciliğinden ötürü kutlayan Bakan Kasapoğlu, "Türkiye olarak voleybolda ekol olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Geleceğin A Milli Takımı, bu kızlarımızdan oluşacak. Kızlarımızın üst kategorilerde şampiyonluk yaşayacağına ve ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.