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Eski bakan Akif Çağatay Kılıç koronavirüse yakalandı
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim." ifadelerini kullandı.
Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim.— Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) October 9, 2020
Etiketler: Akif Çağatay Kılıç koronavirüsSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 21:50
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