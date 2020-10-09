Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Socios.com"da yaklaşık 60 bin oyun kullanıldığı Trabzonspor anketinin sonuçları belli oldu.

Taraftarlara 2020-2021 sezonu için üç farklı takım otobüsü tasarımı arasından seçim yapma fırsatı verildiği aktarılırken, katılanların yüzde 52.69'unun "Bize her yer Trabzon" kulüp sloganı ile ağırlıklı olarak bordo rengin kullanıldığı tasarımı tercih belirtildi.

Takım otobüsünün artık yeni tasarımıyla futbolcuları maça taşıyacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün iki gün önce işlem görmeye başlayan Trabzonspor Taraftar Token'ları (TRA) da bir saatte 500 bin dolar işlem hacmine ulaştı. Başlangıçta 8 lira sabit fiyatla satılan TRA fiyatı, yaklaşık yüzde 30 artış yakaladı ve 10 Türk lirası yakınlarında işlem görmeye başladı. Trabzonspor Taraftar Token sahipleri kulübümüzde alınan kararlarda söz sahibi olmak için her sezon Socios.com'da birçok ankette oy verecek. Taraftarlarımız stadyumlara döndüğünde oyuncularımızla tanışmak ve VIP olarak maçları izlemek gibi yenilikçi dijital deneyimler ile gerçek hayat etkinlikleri dahil sayısız fırsata sahip olacaklar. Gelecekte kulübümüzün resmi mobil uygulamasına da TRA entegre edilecek ve TRA, taraftar etkileşimi deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline gelecek."

Trabzonspor ($TRA) Taraftar Token sahipleri, takım otobüsümüzün yeni tasarımını verdikleri oylarla seçti



Detaylar https://t.co/8nuOxDfyoV pic.twitter.com/ULhehmOIyH — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 9, 2020

Konuyla ilgili Chiliz.net ile Socios.com'un kurucusu ve CEO'su Alexandre Dreyfus'un görüşlerine yer verilirken, şu anda Chiliz.net'te yeni bir ekosistem oluşturan 11 büyük spor organizasyonu bulunduğu aktarıldı.

Dreyfus, kendileri için bir sonraki heyecan verici adımın, daha fazla ortakla iş birliği yapmak ve taraftar tokenlarını diğer borsalarda listelemek olacağını belirtti.

"Taraftar token ticareti yapabilen spor tutkunları ve geleneksel dijital varlık meraklılarının katılımını sağlayarak sektörü büyütmek istiyoruz. Hala bu yeni ekosistemi geliştirme sürecindeyiz. Spora ve en son teknolojiye büyük bir tutkunun var olduğu Türkiye gibi pazarların ekosistemimize dahil olması büyük önem taşıyor."