Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan maçı öncesinde milli takım idarecileri ve oyuncularla telefonda görüntülü konuşup, başarı dileklerini iletti.

Ay-yıldızı ekip, yarı finalde Sırbistan'ı 3-1 yenerek adını finale yazdırmıştı.

Milliler, bu akşam final maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek ve müsabaka TRT SPOR 2'den naklen yayınlanacak.