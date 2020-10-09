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Galatasaray'dan futbolcu maaşlarıyla ilgili açıklama
Galatasaray Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle tüm futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını Covid-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Futbol takımı ücretlerine ilişkin açıklama pic.twitter.com/F8YlzMYVRH— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 9, 2020
Etiketler: Galatasaray futbolcu maaşlarıSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 18:08
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