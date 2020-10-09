Haber Giriş: Kaynak: AA
Zlatan İbrahimovic koronavirüsü yendi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in koronavirüs hastalığını atlattığını açıkladı.
Milan Kulübünün açıklamasında, İbrahimovic'e yapılan son iki Covid-19 testinin negatif çıktığı, Milano kenti sağlık yetkililerinin de oyuncunun karantinasına son verdiği belirtildi.
İbrahimovic ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen iyileştin. Sağlık makamları karantinanın bittiğini bildirdi. Sen çıkabilirsin." ifadelerini kullandı.
Kırmızı-siyahlı kulüp, 24 Eylül'de 39 yaşındaki golcüsünün Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve oyuncunun kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.
Etiketler: Zlatan İbrahimoviç serie a Milan koronavirüs İtalyaSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 19:46
Son Haberler
- 19:54
- 19:32
- 20:06
- 19:24
- 19:32
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Genç Sultanlar'a başarı diledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz