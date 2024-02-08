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Spor
AA 08.02.2024 10:40

Milli sporcular Avrupa Halter Şampiyonası'nda ter dökecek

Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli sporcular belli oldu.

Milli sporcular Avrupa Halter Şampiyonası'nda ter dökecek
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12-20 Şubat tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi kadın ve erkeklerde 10'ar sporcu temsil edecek.

Şampiyonada kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun, 49 kiloda Duygu Alıcı ve Medine Bilicier, 55 kiloda Burcu Alıcı, 64 kiloda Aysel Özkan, 81 kiloda Dilara Narin, 87 kiloda Büşra Çan ile +87 kiloda Tuana Süren ve Fatmagül Çevik madalya mücadelesi verecek.

Erkeklerde ise 55 kiloda Harun Algül ve Muammer Şahin, 61 kiloda Mustafa Eliş, 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal, 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç, 96 kiloda Enes Çelik ile 109 kiloda Muhammed Emin Burun ve Onur Demirci platforma çıkacak.

Ay-yıldızlı halterciler, 11 Şubat Pazar günü şampiyona için Ankara'dan hareket edecek.

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