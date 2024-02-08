FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Kupadaki Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji, ikinci tur etabında yenilgisiz tek takım oldu ve turnuvadaki galibiyet serisini 11 maça çıkardı.
Organizasyonda 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Bahçeşehir Koleji, çeyrek finalde Portekiz ekibi Porto ile eşleşti.
Çeyrek finalde ilk maçlar 6 Mart, ikinci karşılaşmalar ise 13 Mart'ta oynanacak.
Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Surne Bilbao Basket (İspanya)-Legia Varşova (Polonya)
Bahçeşehir Koleji-Porto (Portekiz)
ERA Nymburk (Çekya)-Itelyum Varese (İtalya)
NINERS Chemnitz (Almanya)-Casademont Zaragoza (İspanya)