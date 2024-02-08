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Spor
AA 08.02.2024 09:45

1. Lig'de 22. hafta maçları yapılacak

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 22. haftası 9 Şubat Cuma günü Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

1. Lig'de 22. hafta maçları yapılacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:

9 Şubat Cuma:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor (Çorum Şehir)

10 Şubat Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)

19.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Şubat Pazar:

13.30 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

19.00 Manisa FK-Bitexen Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)

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