Michy Batshuayi bu sezon 17. golünü attı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Sarı-lacivertlilerde mücadeleye 11’de başlayan Michy Batshuayi, kaydettiği 2 golle galibiyetin mimarı oldu.
Müsabakanın 17. dakikasında penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren Belçikalı yıldız, 31. dakikada ise ikinci golünü attı.
Kupanın 5. Tur maçında Adanaspor’a karşı 4 gole imza atan Batshuayi, bugünkü gollerle kupada 2 maçta 6 gole ulaştı.
Süper Lig’de 6 golü bulunan 30 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 5 gol kaydetti. Gaziantep FK karşısında 90 dakika sahada kalan Belçikalı oyuncu, bu sezon 3 kulvarda 17. golüne ulaştı.