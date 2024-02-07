Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 07.02.2024 23:15

Michy Batshuayi bu sezon 17. golünü attı

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Gaziantep FK maçında attığı gollerle takımını kupada çeyrek finale taşırken, bu sezonki 17. golüne ulaştı.

Michy Batshuayi bu sezon 17. golünü attı
[Fotograf: İHA]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerde mücadeleye 11’de başlayan Michy Batshuayi, kaydettiği 2 golle galibiyetin mimarı oldu.

Müsabakanın 17. dakikasında penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren Belçikalı yıldız, 31. dakikada ise ikinci golünü attı.

Kupanın 5. Tur maçında Adanaspor’a karşı 4 gole imza atan Batshuayi, bugünkü gollerle kupada 2 maçta 6 gole ulaştı.

Süper Lig’de 6 golü bulunan 30 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 5 gol kaydetti. Gaziantep FK karşısında 90 dakika sahada kalan Belçikalı oyuncu, bu sezon 3 kulvarda 17. golüne ulaştı.

ETİKETLER
Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Batshuayi attı Fenerbahçe turladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:44
BM Orta Doğu Barış Süreci Koordinatörü: İsrail'in Refah'a saldırısı tam bir felaket olur
23:46
Altınok: Muhtarlarımıza ücretsiz ulaşım kartı vereceğiz
23:41
Satürn'ün uydusu Mimas, geniş bir yer altı okyanusuna sahip olabilir
23:27
Kurum: Depreme hazırlık konusunda konuşabilecek son kişi CHP'nin adayıdır
23:23
BBC, Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısındaki artışa dikkati çekti
23:22
Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
Azerbaycan'da İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimindeki zaferi kutlanıyor
Azerbaycan'da İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimindeki zaferi kutlanıyor
FOTO FOKUS
Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi
Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ