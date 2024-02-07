Batshuayi attı Fenerbahçe turladı

Kalyon Stadyumu'nda hakem Burak Şeker’in yönettiği karşılaşmayı, Fenerbahçe 2-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin 17. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Gaziantep FK, 27. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 28. dakikada penaltı atışı için meşin yuvarlağın başına geçen Maxim, Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi ve eşitliği yakalama fırsatını kullanamadı.

31. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Belçikalı golcü Batshuayi, skoru 2-0 yaptı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada İrfan Can’ın kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Serdar Aziz’in kafa vuruşu kaleci Nita’da kaldı.

16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Hakan’ın Furkan Soyalp’in müdahalesiyle yerde kalması sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 17. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Batshuayi meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla gönderdi. 0-1

26. dakikada ceza sahasında Jevtovic’ın şutu Osterwolde’den döndü, pozisyon sonrası yapılan VAR incelemesinde elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı kararı verildi.

27. dakikada Maxim’in kullandığı penaltı atışını kaleci İrfan Can soluna uzanarak kurtardı.

GOL - 31. dakikada sağ kanattan Mert Hakan'ın kullandığı kornerde Nita’nın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

44. dakikada ceza sahası dışından Furkan Soyalp’in sert ve düzgün şutu üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Badji'nin şutu savunmadan döndü.

48. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

53. dakikada Sorescu ile ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üstten farklı şekilde auta çıktı.

62. dakikada Markovic'in ceza sahası dışından sert vuruşu savunmadan döndü.

72. dakikada ceza sahası içi sol çapraz noktasında topla buluşan yerden vuruşu yandan dışarı çıktı.

77. dakikada ceza sahası sol iç çaprazından Mert Hakan'ın uzak köşeye plase vuruşunu kaleci Nita son anda kornere çeldi.

81. dakikada Mirca Cihan'ın şutunu kaleci İrfan Can güçlükle kornere çeldi.

84. dakikada Ferdi'nin ortası sonrası Batshuayi'nin indirdiği topu Mert Hakan tamamladı, kaleci Nita golü ayaklarıyla önledi.

Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi.

Gaziantep FK: Nita, Salem M'Bakata (Morais dk. 63), Papy Djilobodji, N'Koulou, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Marko Jevtovic, Furkan Soyalp (Mirza Cihan dk. 68), Deian Sorescu (Bikel dk. 68), Maxim (Markovic dk. 46), Denis Dragus (Badji dk. 46)



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osterwolde, Bonucci (Çağlar Söyüncü dk. 63), Serdar Aziz, Mert Müldür (Ferdi dk. 63), İsmail Yüksek, Zajc (Krunic dk. 63), İrfan Can Kahveci, Mert Hakan (Szymanski dk. 86), Joshua King (Tadic dk. 46), Batshuayi

Goller: Batshuayi (dk. 17 pen. ve dk. 31) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Sorescu (Gaziantep FK), Osterwolde, İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Hakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Bahtiyar Birinci