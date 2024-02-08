Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oldu

Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde Nijerya ile Güney Afrika karşılaştı.
İlk finalits Nijerya
Nijerya, 67. dakikada William Troost-Ekong'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Güney Afrika, Teboho Mokoena'nın 90. dakikadaki penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi.
Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 beraberlikle sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Nijerya, adını finale yazdırdı.
Güney Afrika'da Gomolemo Kekana, 115. dakikada kırmızı kart gördü.
Mücadeleye Nijerya formasıyla ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, 120+2. dakikada yerini Kasımpaşalı Kenneth Omeruo'ya bıraktı. Nijerya'da forma giyen Trabzonsporlu Paul Onachu mücadele süre almadı.
Fildişi Sahili ikinci finalist
Organizasyonun yarı finalinde Fildişi Sahili ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 65. dakikada Sebastien Haller'in attığı golle 1-0 kazanan Fildişi Sahili, adını finale yazdırdı.
Gaziantep FK'da forma giyen Max Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 90 dakika sahada kaldı. Fildişi Sahili'nde oynayan Trabzonsporlu Pepe ise maçta şans bulamadı.
Nijerya ile Fildişi Sahili arasındaki final karşılaşması, 11 Şubat Pazar günü TSİ 23.00'te oynanacak.
Final 11 Şubat'ta
Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili, 11 Şubat Pazar günü finalde şampiyonluk için sahaya çıkacak. Stade Olympique Alassane Ouattara’da oynanacak final müsabakası saat 23.00’te başlayacak.
Organizasyonun üçüncülük maçında ise Güney Afrika ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 10 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Saat 23.00’te ilk düdüğün çalacağı müsabaka Stade Felix Houphouet-Boigny’de oynanacak.