Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli sporcu Onur Arı olimpiyat şampiyonu
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 70 kiloda Onur Arı, finalde Sabyrzhan Rsaly'i teknik üstünlükle yendi ve şampiyon oldu.
ONUR ARI'DAN ALTIN MADALYA!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 14, 2022
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 70 kiloda Onur Arı, finalde Sabyrzhan Rsaly'i teknik üstünlükle yendi ve şampiyon oldu.
Tebrikler ve teşekkürler Onur! pic.twitter.com/K4Uk5vsyp8
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