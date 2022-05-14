ONUR ARI'DAN ALTIN MADALYA!



24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 70 kiloda Onur Arı, finalde Sabyrzhan Rsaly'i teknik üstünlükle yendi ve şampiyon oldu.



Tebrikler ve teşekkürler Onur! pic.twitter.com/K4Uk5vsyp8