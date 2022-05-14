​​​​​​​Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonadaki ilk maçında Özbek Marjona Savrieva'yı eleyen Ayşe Çağırır, son 16 turunda Fransız Rim Bennama ile karşılaştı.

Dengeli başlayan müsabakada seyirci desteğini de arkasına alarak atak bir performans sergileyen Ayşe, ilk raundu 3-2 aldı. İkinci rauntta üstün bir boks ortaya koyan ay-yıldızlı sporcu, rakibini zor durumda bıraktı ve hakemin saymasını sağladı. İkinci raundu 5-0 alan milli boksör, son raunda da ciddi bir avantajla girdi.

Ayşe Çağırır çeyrek finalde!



Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcumuz Ayşe Çağırır, Fransız rakibi Bennama Rim'i mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. pic.twitter.com/hwgbdJpY2G — TRT Spor (@trtspor) May 14, 2022

Son rauntta yorulmasına rağmen rakibinin dönme çabalarına iyi karşılık veren Ayşe Çağırır, raundu ve maçı 5-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Ayşe Çağırır, çeyrek finalde 16 Mayıs Pazartesi günü İngiliz Demie-Jade Resztan ile karşılaşacak.