Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden otobüsle geldiği Yat Limanı'ndan tekneyle ayrıldı.

Tekne girişinde kaptan tarafından karşılanan oyuncuların üzerlerinde şampiyonluk tişörtleri yer aldı. Oyuncular, müzik eşliğinde özellikle kolbastı ve horon oynayarak eğlendi.

[Fotoğraf: AA]

Yunan oyuncular Bakasetas ve Siopis'in saçlarını bordo-maviye boyadı. Gervinho ve Edgar gibi sezonu kapayan oyuncular da kutlamada yer aldı.

Tesislerden ayrılan şampiyonların filosuna taraftarlar da kendilerine ait çok sayıda tekneyle bordo-mavi bayraklarıyla eşlik etti.

[Fotoğraf: İHA]

Taraftarlar, meşalelerle ve tezahüratlarla takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Deniz kenarında da taraftarlar, yol boyu takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden otobüsle geldiği Yat Limanı'ndan yola çıkarak Medical Park Stadı'na hareket eden "şampiyonların filosu" ilk olarak Faroz Limanı'na geçti.

[Fotoğraf: AA]

Taraftarlar şehir merkezinde toplanmaya başladı

Öte yandan bordo-mavili taraftarlar, Uzun Sokak ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na geldi. Formalarını giyen binlerce taraftar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayrakları ve atkılarını sallayarak şampiyonluk sloganları attı.

[Fotoğraf: AA]

Şampiyonluğu zaman zaman horon ve kolbastı oynayarak kutlayan taraftarlardan bazılarının yüzlerini takımlarının renklerine boyattığı gözlendi.

Kasketini takan teknik direktör Abdullah Avcı, deniz yolculuğu boyunca taraftarları selamladı. Ellerindeki meşaleleri yakan bordo-mavili futbolcular, taraftarlarla karşılıklı tezahüratta bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Faroz Limanı'na ulaşan "şampiyonların filosu", burada bekleyen taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Daha sonra bordo-mavili takımı taşıyan tekne, Trabzon Limanı'na geldi.

Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Nuri Albayrak ve Trabzon Liman Müdürü Muzaffer Ermiş, burada teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'a çiçek verdi.

[Fotoğraf: AA]

Bordo-mavili taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan bordo-mavili kafile, üstü açık otobüs ile güvenlik görevlileri eşliğinde Medical Park Stadı'na hareket etti.