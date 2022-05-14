Türk kadın boksör Seren Ay Çetin, Mike Tyson ve Muhammed Ali gibi isimlerin şampiyonluk yaşadığı WBC'de 2 kez dünya şampiyonu olan 'Golden Baby' lakaplı Avusturyalı Eva Voraberger ile ringe çıktı.

Caferağa Spor Salonu'ndaki organizasyonda rakibi Eva Voraberger'i 4'üncü raundun başında nakavt eden Seren Ay, WBC gümüş kemerin sahibi oldu.

Dünya şampiyonu ve WBC Asya gümüş kemer sahibi Serdar Avcı'nın antrenörlüğünü yaptığı Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, kariyerinde 9 uluslararası müsabakada galip geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Seren Ay Çetin: Dünyayı sallayacağım

Seren Ay Çetin, mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Tarih yazdım ve asıl benim için önemli olan, 2 kere dünya şampiyonluğu yaşamış birine diz çöktürdüm. Bu benim için inanılmaz bir duygu. Ben başarılı olduğumu ve potansiyelimi zaten biliyordum ama artık bunu gösteren bir objeye sahibim. Benim için en önemlisi altın kemer için oynayacağım ve artık ben dünya şampiyonu adayıyım. Bir sonraki maçımda ülkemize ilk altın kemeri getiren kişi olacağım. İddialarımın hiçbiri boş değil, çok çalıştım, çok emek verdim. Daha çok çalışarak dünyayı sallayacağım."

[Fotoğraf: DHA]

"Hayallerime çok yakınım"

Seren Ay Çetin, 2 kere dünya şampiyonluğu yaşamış bir ismi mağlup ettiğini hatırlattı.

"Sadece mağlup etmekle kalmadım, nakavt ettim. Benim için de en önemlisi bu. Hayallerime çok yakınım, bunu anladım bugün. Antrenörüm Serdar Avcı'ya ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bana inanın, çok daha iyi işler başaracağım."

[Fotoğraf: DHA]

Serdar Avcı: Bu burada bitmeyecek, WBC dünya şampiyonluğu da gelecek

Seren Ay Çetin'in dünya şampiyonu ve WBC Asya gümüş kemer sahibi antrenörü Serdar Avcı da açıklam yaptı.

"Türk tarihinde, profesyonel boksta bir ilki başardık. WBC gümüş kemeri ülkemize getirdik, çok mutluyuz. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden başarılı isimler. Her zaman yanımda oldular, gece gündüz çalıştılar. Bugün bizi yalnız bırakmayan DHA başta olmak üzere bütün basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu burada bitmeyecek, WBC dünya şampiyonluğu da gelecek."