Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması İstanbul'da yapılacak
10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, 27-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek organizasyona Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri ev sahipliği yapacak.
Yarışmalar, büyükler klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenecek. Yarışma kayıtları ise 16-20 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
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