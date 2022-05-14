Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gençlerin katılımıyla 16-18 Mayıs tarihlerinde "Gençlik Bilişim Festivali" düzenlenecek.

Festivalde, ülkenin önde gelen bilişim projelerinin tanıtılması, bilişim yarışmaları ve etkinlikleri ile gençlere geleceğe yönelik bilişim vizyonunun kazandırılması hedefleniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türkiye Bilişim Derneği'nin destekleriyle düzenlenecek festivalde kamu kurumları, özel sektör ve genç girişimciler ses getiren bilişim projelerini tanıtma fırsatını yakalayacak.

Etkinlikler kapsamında bakanlık merkez binası konferans salonunda Türkiye'nin önde gelen ve ses getiren bilişim projelerine sahip kamu kuruluşları ile özel sektör temsilcileri projelerini gençlere anlatacak.

Gençler festivalle birlikte Örnek Stadı'nda kurulacak bilişim stantlarında kurumların çalışmalarını daha yakından tanıyacak. Altındağ Spor Salonu'ndaki etkinliklerde ise CyberGüvenlik ve hackathon yarışması düzenlenecek.

Bakan Kasapoğlu: Festival, gençlerimizin bilişim dünyasına ışık tutacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Haftası kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gencin katılımıyla düzenlenecek birbirinden farklı etkinliklere imza atacaklarını belirtti.

Bakanlık yerleşkesinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını vurgulayan Kasapoğlu, Gençlik Bilişim Festivali'nde gençlerin bilişim dünyalarına ışık tutacaklarını ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, festivalin, gençlerin bilişim vizyonunun oluşturulmasına önemli katkılar sunacağına dikkat çekti.

"Ülkemizin önemli bilişim projelerinin yaygınlaştırılması ve bu vizyonun toplumsal bir harekete dönüşmesi için bu tür festivallere büyük önem veriyoruz. Gençlik Bilişim Festivali, gençlerimizin bilişim penceresinden bakıldığında ülkesini teknolojiyi üreten, geliştiren, kullanma ve yayma gücüne sahip bir konumda görmesine vesile olacak. Böylesine değerli organizasyonlar, gençlerimizin bilişim girişimciliğine önemli katkılar sunacak. Ülkemizin kamu ve özel sektör bilişim alanındaki yatırım ve vizyonunu gençlerimizle buluşturacak Gençlik ve Bilişim Festivali'nin, geleneksel hale dönüşen ve Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında coşkuyla kutlanan bir etkinlik olmasını hedefliyoruz."