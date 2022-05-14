AFC'nin web sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Çin Futbol Federasyonu (CFA), organizasyonu düzenleyemeyeceğini duyurdu

Ülke "COVID-19 salgının sebep olduğu olağanüstü şartlar nedeniyle" ev sahipliği hakkından feragat etti.

Bugüne dek turnuvaya hazırlık çalışmalarında logonun belirlenmesi ve Şanghay'daki Pudong Futbol Stadyumu'nun inşaatının tamamlanması gibi kilometre taşı niteliğinde pek çok adımın atıldığının aktarıldığı açıklamada, organizasyonun yeni güzergahının belirlenmesi için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kupanın başka bir ülkenin ev sahipliğinde düzenleneceği tahmin ediliyor.

Daha önce Çin'in Hangcou kentinde eylülde düzenlenmesi planlanan 2022 Asya Oyunları'nın COVID-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

Çin'in Şantou kentinde düzenlenmesi planlanan ve bir yıl önce ertelenen 2021 Asya Gençlik Oyunları ise iptal edilmişti.