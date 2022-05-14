Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Campulung Moldovenesc kentinde yapılan 14. Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu.

Ay-yıldızlı ekip, Romanya'da 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile en başarılı ekip oldu.

20 Yaş altı gruplarında bireysel ve takım tüm şampiyonlukları kazanan Türkiye, büyüklerde ise kadınlar mücadelesinde takım halinde kürsüye çıktı.

Organizasyonda millilerin madalyaları şöyle:

Altın Madalyalar:

20 Yaşı Altı Erkekler: Hakim Dursun

20 Yaş Altı Erkekler: Milli Takım

20 Yaş Altı Kadınlar: Sıla Ata

20 Yaş Altı Kadınlar: Milli Takım

Gümüş Madalyalar:

20 Yaş Altı Kadınlar: Leyla Işık

Büyük Kadınlar: Milli Takım

Bronz Madalya:

20 Yaş Altı Erkekler: Ali Demir