Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'a iki futbolcudan kötü haber
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu'nun ayak bileğinde gerilme ve kanama tespit edildiğini, Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic'te ise üst solunum yolları enfeksiyonu saptandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten iki oyuncunun sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.
"Futbol A Takımı'mızın 13 Mayıs'taki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Miralem Pjanic'te ise üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
Ersin Destanoğlu ile Miralem Pjanic’in Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 14, 2022
https://t.co/dxUy3yIhCO pic.twitter.com/fnSLOWzWqW
Etiketler: Beşiktaş
Son Haberler
- 17:37
- 17:23
- 17:14
- 17:05
- 16:57
Sıradaki Haber
Sivasspor taraftarına final için otobüs desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz