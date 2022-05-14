Siyah-beyazlı kulüpten iki oyuncunun sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

"Futbol A Takımı'mızın 13 Mayıs'taki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Miralem Pjanic'te ise üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."