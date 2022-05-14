Geçen yıl ulusal tenis turnuvasına ev sahipliği yapan Şırnak, bu kez dünyanın dört bir tarafından tenisçileri ağırlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonu Cengiz Durmuş, Şırnak'ın ilk uluslararası tenis turnuvası Cudi Cup'ın Şırnak Üniversitesi Yerleşkesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenleneceğini belirtti.

"Türkiye Tenis Federasyonu olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda ilerliyor, ülkemizin bir tenis ülkesi olabilmesi adına Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek sporcuları yetiştirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Durmuş, bir hayalin peşinde düştüklerini ve çıktıkları bu yolda Şırnak'ın ilk ulusal turnuvası Cudi Cup'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımlarıyla geçen yıl bir şenlik havasında gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

"Şırnak'ta Türkiye'nin her yerinden gelen sporcularımızın sevincini ve heyecanını, sporun getirdiği dostluk ikliminde hep birlikte yaşadık. Dünyanın her bölgesinden gelecek sporcularla 16-22 Mayıs tarihlerinde Şırnak'ın ilk uluslararası organizasyonunu gerçekleştireceğiz. Türkiye artık dünyada en fazla uluslararası tenis turnuvası düzenleyen ülkelerden biri oldu. Dünya 1 numarasına kadar yükselen Daniil Medvedev, Avustralya Açık şampiyonu olduktan sonra 2011 yılında Trabzon’da katıldığı Avrupa Gençlik Olimpiyatları’ndan bahsetti ve o turnuvalarda mücadele ederek en tepeye yükseldiğini söyledi. Yıllar sonra bu turnuvalarda yarışan sporcular yine Şırnak'tan, Cudi'den, buradaki anılarından bahsederek ülkemizin birer elçisi olarak bizi temsil edecekler. Bu sebepten ülkemizin güzelliklerini tüm dünyaya gösterdiğimiz bu organizasyonlar bizim için son derece kıymetli, gençlerimizin geleceğinin bu tür organizasyonlarda sporla şekilleniyor olmasını çok önemli buluyoruz."

"19 Mayıs'ı coşkuyla kutlayacağız"

Durmuş, büyük bir heyecana sahne olacak Cudi Cup'ta mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi.Durmuş, Gençlik Festivali'nin de düzenleneceğine işaret etti.

"Bu turnuvanın bizim için bir önemi de Şırnaklı tenisçi kızlarımızın uluslararası bir organizasyonda mücadele edecek olması. Bu organizasyonlar, sporcularımızın uluslararası turnuvalarda deneyim kazanmaları açısından da oldukça kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Durmuş,Türkiye'nin en genç illerinden Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da coşkuyla kutlayacaklarını vurguladı.

"Turnuvamızın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın himayelerinde Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi'nin destek ve katkılarıyla Gençlik Festivali'ni de gerçekleştireceğiz. Gündüz müsabakaların, geceleri de sanatsal faaliyetlerin olacağı organizasyonda birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak."​​​​