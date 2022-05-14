Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.

Fenerbahçe Safiport, sahasında oynadığı serinin ilk 2 maçında rakibini 90-55 ve 95-56'lık skorlarla mağlup etti. Final serisinde 2-0 üstün durumda bulunan sarı-lacivertli takım, sahadan galip ayrılması halinde üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşacak.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin kazanması durumunda ise play-off final serisi 4. maça uzayacak.