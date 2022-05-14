Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Safiport şampiyonluk için sahaya çıkacak
[Fotoğraf: AA]
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Safiport, 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.
Fenerbahçe Safiport, sahasında oynadığı serinin ilk 2 maçında rakibini 90-55 ve 95-56'lık skorlarla mağlup etti. Final serisinde 2-0 üstün durumda bulunan sarı-lacivertli takım, sahadan galip ayrılması halinde üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşacak.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin kazanması durumunda ise play-off final serisi 4. maça uzayacak.
Etiketler: Basketbol
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