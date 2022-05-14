Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Giresunspor, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda topladığı 44 puanla 14. sırada yer alıyor.

Son altı maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 14 puan toplayan Medipol Başakşehir, ligde 61 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligde kalma hedefine ulaşan yeşil beyazlı takım, taraftarının önünde bu maçı kazanmayı hedefliyor.

Öte yandan Giresunspor Kulübü, son iç saha maçı olan Medipol Başakşehir karşılaşmasının biletlerini kadınlar ve çocuklar için ücretsiz yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 18 yaş altı ile tüm kadın taraftarların biletlerinin kulüp tarafından karşılanacağı aktarılarak, "Haydi çotanaklar hep birlikte omuz omuza. Sezonun son iç saha maçında, sevgimizi tribünden haykırmak için 15 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde buluşuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kadın ve çocuk taraftarların, biletlerini bugün sadece Atatürk Meydanı'ndaki, maç gününde ise stadyumdaki bilet satış gişesinden temin edebilecekleri belirtildi.

Başakşehir beş oyuncu ceza sınırında​​​​​​​

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Youssouf Ndayishimiye ve Leo Duarte bu mücadelede forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 3-1 kazanmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu, Tolga Ciğerci ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde sezonun son haftasındaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.