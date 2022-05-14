Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Bu akşam Medical Park Stadı'nda yapılacak tören ile şampiyonluk kupasını alacak bordo-mavililer, 22.30'da özel uçak ile İstanbul'a gidecek.

İstanbul'da da yapılacak kutlamalar çerçevesinde tüm oyuncular kafilede yer alacak.

Ligde mağlup olmadığı son 2 karşılaşmada 4 puan toplayan Altay, 34 puanla 18. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ise 77 puan elde etti.