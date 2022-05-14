Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Altay ile İstanbul'da karşılaşacak
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, sahasındaki tahribat nedeniyle Altay ile 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Bu akşam Medical Park Stadı'nda yapılacak tören ile şampiyonluk kupasını alacak bordo-mavililer, 22.30'da özel uçak ile İstanbul'a gidecek.
İstanbul'da da yapılacak kutlamalar çerçevesinde tüm oyuncular kafilede yer alacak.
Ligde mağlup olmadığı son 2 karşılaşmada 4 puan toplayan Altay, 34 puanla 18. sırada yer alıyor.
Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ise 77 puan elde etti.
Etiketler: Trabzonspor Altay Süper Lig
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