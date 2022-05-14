Uzunhacı Mahallesi meydanındaki duvar, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır ve Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in de katılımıyla, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un bordo mavi renklerine boyandı.

[Fotoğraf: AA]

Kaymakam Sağır, Fenerbahçe taraftarı olan Çetin'in böyle bir jest yapmasının kendisini sevindirdiğini söyledi.

Sağır, 2003 yılından bu yana devam eden geleneğin yaşatılması gerektiğini belirtti.

"Bir Trabzonsporlu olarak ilçemizde böyle bir kutlamada bulunmaktan çok memnun oldum. İnşallah bu gelenek bu şekilde hep devam eder. Trabzonspor'a Avrupa kupalarında başarılar diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Çetin ise 19 yıldır mahalle meydanındaki duvarın şampiyon takımın renklerine boyanmasıyla play-off ruhunun yaşatıldığını dile getirdi.

"38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'un renklerini de Trabzonlu kaymakamımızla beraber boyadık. Fenerbahçeli olarak Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ediyorum, Avrupa kupalarında başarılar diliyorum."