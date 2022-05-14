Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor'a destek amaçlı, final maçına gitmek isteyen taraftarlar için toplantı düzenleyerek kampanya başlattı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da katıldığı toplantıda, taraftarlar için ilk aşamada 100 otobüs tahsis edilmesi, gelecek talebe göre sayının artırılması kararlaştırıldı.

"Taraftarlarımızın takımına sahip çıkmasını bekliyor"

Büyükkılıç, tek yürek olduklarını ve kupayı Kayseri'ye getireceklerini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Büyükkılıç, tarihi final için taraftarları maça davet etti.

"Yaptığımız çalışmalar sonrası ilk etapta, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin organizasyonu ile Kayserispor'un kıymetli başkanı ve değerli başkanlarımızla hep beraber 100 otobüs ayarladık. Bundan sonraki süreçte hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. İnşallah bu otobüs sayısını artıracağız. Taraftarlarımızın takımına sahip çıkmasını bekliyor, 'Haydi Kayseri, İstanbul’da maça' diyoruz."

Gözbaşı da toplantıya katılıp desteklerini açıklayan herkese teşekkür ederek, "Hadi Kayseri, tek yürek olalım, bu kupayı alalım. Bu kampanyaya katılmak isteyen bütün firmalara çağrıda bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivaspor arasındaki final mücadelesi 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.