Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor TFF 2. Lig'e düştü
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala Balıkesirspor'un ardından NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un küme düşmesi kesinleşti.
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 yendi.
Bu sonucun ardından takipçisi Tuzlaspor'un deplasmanda Manisa FK'ye yenilmesiyle Eyüpspor, bitime 1 hafta kala play-off oynamayı garantiledi.
Kocaelispor ise Altınordu'nun sahasında Balıkesirspor'u yenmesiyle bitime 1 maç kala ligden düştü.
[Fotoğraf: AA]
NasaDoge Menemenspor
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, konuk olduğu NasaDoge Menemenspor'u 3-1 yendi.
Bu sonuçla normal sezonun bitimine bir hafta kala İzmir temsilcisinin ligden düşmesi kesinleşti.
[Fotoğraf: AA]
Bursaspor
Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında Bursaspor, Bandırmaspor’a konuk oldu.
Ev sahibi ekip, yeşil-beyazlı takımı 4-2 mağlup etti. Bursaspor bu sonuçla küme düştü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Bursa Kocaeli Son Dakika
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