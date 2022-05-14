Salihamidzic, Bundesliga'nın yayıncı kuruluşu Sky televizyonuna yaptığı açıklamada, Lewandowski ile görüştüğünü belirterek, "Görüşmede sözleşme uzatma teklifimizi kabul etmek istemediğini ve kulüpten ayrılmak istediğini söyledi." ifadesini kullandı.

33 yaşındaki Lewandowski'nin 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Bayern Münih ile sözleşmesi bulunduğunu vurgulayan Salihamidzic, oyuncunun bu sezonun sonunda başka bir takıma gitmesi konusuyla ilgilenmediklerini kaydetti.